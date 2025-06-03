Названы проблемы со здоровьем, при которых изменяется цвет стула

Изменения цвета стула могут сигнализировать о раке или инфекции, а также о сбоях в работе поджелудочной железы, печени и желчного пузыря. Об этом рассказала терапевт Бхавини Шах в беседе с изданием Mirror.

По словам врача, нормальный коричневый цвет стула свидетельствует о стабильной работе пищеварительной системы. Однако изменения оттенка могут сигнализировать о проблемах. Зеленый цвет стула может быть связан с употреблением листовых овощей, продуктов с красителями или приемом антибиотиков. В то же время он может указывать и на гастроэнтерит — воспаление желудка и кишечника.

Желтый оттенок фекалий, как пояснила Шах, нередко сигнализирует о кишечной инфекции или сбоях в работе поджелудочной железы. А бледный, глинистый цвет может свидетельствовать о нарушениях в функционировании желчевыводящих протоков.

Особое внимание, по словам терапевта, стоит обратить на серый цвет стула. Он обычно проявляется после приема лекарств от диареи, но также может сигнализировать о более серьезных нарушениях — в том числе связанных с печенью, желчным пузырем и поджелудочной железой. В некоторых случаях серый цвет кала становится признаком опухолей, как злокачественных, так и доброкачественных.

Красный стул, как подчеркнула врач, требует немедленного обращения к специалисту. Он может указывать на ректальное кровотечение, в том числе из-за рака кишечника. Среди других тревожных симптомов — необъяснимая усталость и резкая потеря веса.

Черный стул также не стоит игнорировать. Хотя он может быть вызван приемом определенных препаратов, не исключены и внутренние кровотечения, а также геморрой.

«Если вы заметили необычный цвет стула и это вызывает у вас тревогу, обязательно проконсультируйтесь с врачом», — резюмировала Бхавини Шах.

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