Первую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе

Telegraph: любимую скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за £300 000
Global Look Press

Первую скрипку нобелевского лауреата физика Альберта Эйнштейна выставят на аукцион в Великобритании. Об этом сообщает британское издание Telegraph, его цитирует РИА Новости.

По информации таблоида, это первая и любимая скрипка Эйнштейна, которую он спрятал во время Второй мировой войны. Отмечается, что лот будет выставлен на продажу за £300 тыс. (почти 33 млн рублей — Прим.ред.).

Речь идет о скрипке, с гравировкой имени «Лина», на ней ученый играл будучи подростком, а потом во взрослой жизни, когда разрабатывал теорию относительности. Позднее Эйнштейн подарил инструмент своему коллеге-физику, когда планировал бежать из Германии в Америку, чтобы избежать преследований нацистов, и не хотел потерять свое имущество.

Как пишет Telegraph, на аукцион также выставят велосипедное седло ученого. Предполагается, что его продадут £50 тыс. (более 5 млн рублей — Прим.ред), а также книга по философии «Декарт и Спиноза», с двумя карандашными подписями физика.

В начале августа сообщалось, что купленная на британском аукционе картина оказалась подлинником работы Сальвадора Дали.

Ранее в Китае открылся магазин роботов, где продается даже копия Эйнштейна.

