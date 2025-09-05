На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неожиданная причина ухудшения умственных способностей

JAD: депрессия приводит к ухудшению когнитивных навыков
true
true
true
close
KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Китая показали, что депрессивные симптомы у взрослых связаны с ухудшением когнитивных функций, но здоровый образ жизни может смягчить этот эффект. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Депрессия сопровождается не только снижением настроения и интереса к жизни, но и нарушениями памяти, внимания и способности концентрироваться. У людей с депрессивными симптомами чаще отмечаются замедленное мышление, трудности с принятием решений и так называемая ангедония — потеря удовольствия от привычных занятий. Эти когнитивные трудности могут сохраняться даже после улучшения настроения.

В работе участвовали более 12,5 тыс. человек старше 40 лет из провинции Хубэй (7 756 участников, средний возраст 68 лет) и Шанхая (4 751 участник, средний возраст 72 года). Участники проходили оценку депрессивных симптомов по шкале GDS-15 и когнитивное тестирование (Mini-Mental State Examination). Дополнительно фиксировались данные об образе жизни: физическая активность, курение, употребление алкоголя, продолжительность сна, окружность талии и питание.

Люди с более выраженными симптомами депрессии имели более низкие показатели когнитивных функций и чаще соответствовали критериям легкого когнитивного нарушения. Однако у тех, кто регулярно занимался физической активностью, спал оптимальное количество часов и в целом придерживался здорового образа жизни, когнитивные показатели были выше. Более того, в этой группе отрицательная связь между депрессией и когнитивными функциями оказалась заметно слабее.

Авторы исследования подчеркнули: «Депрессивные симптомы связаны с ухудшением когнитивных функций, и этот эффект может быть ослаблен здоровым образом жизни».

Ранее стало известно, какой пол более подвержен психическим расстройствам.

