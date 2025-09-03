Стало известно, какой пол более подвержен психическим расстройствам

Международная команда ученых выяснила, что течение шизофрении и биполярного расстройства зависит от пола пациента. Работа опубликована в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica (APS).

Исследование включало 1 516 человек: 543 с биполярным расстройством, 517 с шизофренией и 456 здоровых участников.

Анализ показал различия между мужчинами и женщинами в возрасте постановки диагноза, начале лечения, длительности болезни, а также в уровне употребления наркотиков и курения. Например, у женщин с шизофренией первое амбулаторное лечение начиналось позже, чем у женщин с биполярным расстройством, что было связано с более длительным течением заболевания. Наибольшая распространенность употребления наркотиков наблюдалась у мужчин с шизофренией.

В целом люди с биполярным расстройством демонстрировали более высокое качество функционирования и лучшие когнитивные показатели, чем пациенты с шизофренией. Среди людей с биполярным расстройством женщины показали более высокие результаты в тестах на вербальную память и психомоторную скорость, чем мужчины. Кроме того, у пациентов обоего пола с тяжелыми психическими заболеваниями чаще выявлялись нарушения работы щитовидной железы, чем у здоровых участников.

«Наши выводы однозначны: полочувствительное лечение необходимо для повышения эффективности терапии, формирования здоровых привычек и контроля сопутствующих заболеваний», — отметила руководитель исследования Анабель Мартинес-Аран из госпиталя Клиник де Барселона.

