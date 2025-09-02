Врач объяснил, как победить «устойчивую» депрессию

Один из самых цитируемых психиатров Европы, профессор Зигфрид Каспер из Венского медицинского университета, рассказал о подходах к лечению резистентной депрессии — состояния, когда стандартная терапия перестает работать. Работа опубликована в журнале Brain Medicine (BM).

Каспер впервые доказал, что психиатрические заболевания имеют не только социальные, но и биологические основы. Его работы о роли серотониновой системы в депрессии, исследования циркадных ритмов и сезонных расстройств, а также внедрение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина задали новые мировые стандарты терапии.

Профессор подчеркнул, что одним из главных принципов его научной работы всегда была так называемая «обратная трансляция» — возвращение клинических наблюдений в лабораторию и поиск биологических механизмов психических расстройств. Именно этот подход помог доказать, что депрессия и другие психиатрические болезни имеют не только психологическую, но и биологическую природу.

В интервью профессор также рассказал о своем опыте внедрения транскраниальной магнитной стимуляции для лечения депрессии. Этот метод заключается в том, что на определенные участки головного мозга воздействуют магнитными импульсами. Такая стимуляция меняет активность нейронов и помогает уменьшить симптомы у пациентов, которым не помогли традиционные антидепрессанты.

«Мы должны внимательно слушать пациентов и быть открытыми к научным данным. Только так можно найти новые способы лечения даже самых тяжелых форм депрессии», — отметил Каспер.

Ученый уверен, что будущее психиатрии связано с персонализированным подходом и комбинацией фармакологических и нейромодуляционных методов.

