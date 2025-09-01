На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появятся новые транспортные карты, посвященные десятилетию науки и технологий

В России выпустят новые транспортные карты с дизайном, посвященным науке
Департамент транспорта Москвы

К началу учебного года в регионах России выпустили транспортные карты с символикой Десятилетия науки и технологий. Дизайн вдохновлен научным потенциалом городов страны, рассказали «Газете.Ru» в АНО «Национальные приоритеты».

С 1 сентября акция запустилась в 5 регионах: Москве, Нижегородской, Архангельской, Мурманской областях и Республике Татарстан. В течение месяца количество субъектов увеличится до 11: в акции примут участие Краснодарский край (г. Сочи), Новосибирская, Челябинская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. Планируется, что в дальнейшем к выпуску карт присоединятся Санкт-Петербург, Пермский край и другие субъекты страны.

Для каждого региона подготовлен уникальный дизайн, который отражает его культурные и исторические особенности, а также достижения в области науки и технологий. Такой подход подчеркивает индивидуальность субъектов и одновременно демонстрирует их вклад в развитие страны и формирование ее научно-технологического будущего.

Так, в Москве «Тройка» исполнена в сине-голубой палитре с математическими формулами и графическими элементами, символизирующими науку как язык будущего. В Свердловской области «ЕКарта» выполнена в индустриальной стилистике: кристаллы и минералы отсылают к богатым ресурсам Урала и его роли как одного из крупнейших промышленных и технологических центров страны. Специальный тираж карты «Волна Балтики» для Калининградской области оформлен в морской палитре и символизирует работу ученых региона по изучению экосистем Балтийского моря, а также климатические наблюдения, которые ведутся в регионе. Дизайн карты в Мурманской области выполнен с отсылкой к образам Крайнего Севера: северное сияние и арктические пейзажи подчеркивают значение региона в научных исследованиях Арктики и климата Земли.

«Десятилетие науки и технологий проходит в нашей стране по указу Президента Владимира Путина. Оно помогает популяризировать науку и рассказывать о разработках ученых из разных регионов России. Новая акция по выпуску транспортных карт с символикой Десятилетия нацелена на то, чтобы даже те люди, кто мало интересуется сферой исследований и разработок, увидели, что ежедневно пользуются ее достижениями. А молодежь поняла, что наука — это пространство для будущих возможностей. Акция уже запустилась в 5 регионах. Ожидается, что в течение сентября более 15,5 тысячи таких транспортных карт появятся в 11 субъектах страны», — отметил вице-премьер, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Коллекция уникальных карт будет официально представлена на юбилейном V Конгрессе молодых ученых 26-28 ноября, который проходит по национальному проекту «Молодежь и дети».

