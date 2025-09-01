проект

Названы регионы России, в которых живут дольше всего

Врач Решетова: в России есть пять регионов с высокой продолжительностью жизни

В России есть пять регионов с высокой продолжительностью жизни и пять – с низкой, рассказала «Газете.Ru» главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского вместе с ведущим мировым экспертом в области долголетия профессором Клаудио Франчески (Италия) проводят исследование влияния региональных факторов на биологический возраст человека. В результате будет создана карта долголетия России.

«Исследование пока не закончено. Тем не менее, на 2025 год среди регионов России с низкой продолжительностью жизни — Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Амурская область, Иркутская область и Забайкальский край. А среди регионов России с высокой продолжительностью жизни — Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия», – отметила доктор.

По ее словам, разный образ жизни, экологические условия и генетические особенности вносят свою лепту в эту статистику.

Подробнее о том, как замедлить старение, что будет со средней продолжительностью жизни в России через 10 лет, и как отечественные ученые предлагают бороться со старостью – в интервью Решетовой «Газете.Ru».

