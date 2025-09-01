На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, даже разовый прием которых нарушает кровоток в мозге

JNP: даже один жирный прием пищи может нарушить кровоток в мозге
true
true
true
close
Freepik

Международная команда ученых выяснила: даже один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров способен ухудшить работу сосудов, отвечающих за кровоснабжение мозга. Работа опубликована в журнале The Journal of Nutritional Physiology (JNP).

Мозг особенно уязвим, потому что практически не имеет собственных запасов энергии и зависит от постоянного притока кислорода и глюкозы с кровью. Обычно этот приток стабилизируется с помощью механизма «динамической церебральной ауторегуляции», который сглаживает перепады давления и защищает мозг. Однако после жирной еды сосуды теряют эластичность и хуже справляются с колебаниями, что повышает риск микро­повреждений, инсульта и деменции.

В эксперименте приняли участие 41 мужчина в возрасте от 18 до 80 лет. Участники выпивали молочный коктейль на основе сливок, содержащий 1362 калории и 130 граммов жира — эквивалент фастфуд-ужина. Через четыре часа после приема напитка ученые фиксировали ухудшение расширяемости сосудов и снижение способности мозга поддерживать стабильный кровоток. У пожилых мужчин этот эффект был на 10% сильнее.

Безопасная дневная норма насыщенных жиров составляет 30 г для мужчин и 20 г для женщин, но фактически многие регулярно ее превышают.

По мнению исследователей, для защиты сердца и мозга важно смещать рацион в пользу ненасыщенных жиров — их источниками служат рыба, орехи и семена.

Ранее ученые предупредили об опасности пропуска завтрака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами