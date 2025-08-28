Врач объяснила россиянам, как подготовить организм к сезону простуды

Осень – это время испытаний для иммунитета и организма в целом. Изменения температуры и влажности воздуха, возобновление работы школ, большое количество людей в транспорте и больницах – все это способствует распространению вирусов, поэтому важно заранее подготовить организм к сезону простуды и гриппа, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Отметим, что в этом эпидсезоне в РФ придут гонконгский и свиной грипп (H3N2 и H1N1). Также традиционно в осенне-зимний период активизируются риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), сообщила «Москве 24» врач-инфекционист Елена Мескина. Не менее распространены грипп и COVID-19, нередко встречается парагрипп.

При этом на фоне изменения погоды организм испытывает дополнительную нагрузку и становится очень подвержен инфекциям, одновременно с этим растет и риск обострения хронических заболеваний, предупредила Уланкина. Полностью защитить себя от всех инфекций, по ее словам, невозможно, но снизить вероятность заражения можно, если следовать основным правилам укрепления организма. В этом случае даже если человек подхватит простуду, то перенесет ее без тяжелых последствий.

«В этом помогают основы ЗОЖ — хороший сон, полноценное питание, умеренные физнагрузки, — пояснила врач. — В первую очередь стоит обратить внимание на режим сна и отдыха. Недосып напрямую ослабляет защитные механизмы организма: снижается активность Т-лимфоцитов, нарушается выработка цитокинов, необходимых для борьбы с вирусами. Взрослому человеку важно спать минимум семь часов».

Уланкина посоветовала включить в рацион продукты с белком, витаминами и микроэлементами, сделав особый акцент на витаминах С, D, цинке и селене, которые очень важны для работы иммунной системы. Так, важно регулярно есть овощи, фрукты, рыбу, орехи и бобовые, привела пример врач.

Важно также регулярно двигаться, так как умеренные физические нагрузки обеспечивают хорошее кровообращение, укрепляют дыхательную систему и за счет снижения уровня стресса благотворно влияют на иммунитет. Кроме того, можно закаливаться, однако важно начинать это делать постепенно, предупредила Уланкина. Она также напомнила о важности гигиены, отметив, что риск подхватить инфекцию можно снизить, если регулярно мыть руки с мылом, убирать и проветривать дом и по возможности избегать мест большого скопления людей.

«Не стоит забывать и о вакцинации. Прививка от гриппа и, если есть показания, от пневмококковой инфекции поможет снизить риск тяжелого течения болезни и опасных осложнений», — заключила специалист.

Ранее россиян предупредили о скачке заболеваемости ОРВИ и гриппом к 7 сентября.