В России нашли способ сделать имплантаты «невидимыми» для иммунной системы

Shutterstock

Специалисты Пермского Политеха и Уральского отделения РАН разработали технологию обработки медицинских имплантатов ионным пучком, которая позволяет снизить риск хронического воспаления и осложнений после операции. Метод делает поверхность протеза «невидимой» для иммунной системы, снижая количество воспалительных клеток в 5–12 раз. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Любой имплантат — от искусственного сустава до сосудистого стента — после установки в организм вызывает реакцию на инородное тело. Иммунные клетки воспринимают протез как угрозу, вокруг него образуется плотная капсула из соединительной ткани, что может привести к боли, воспалению и даже инфекции. Сегодня для снижения этой реакции часто применяют иммуносупрессоры, но они ослабляют защиту организма от вирусов и бактерий.

Ученые предложили альтернативу: обработку поверхности имплантата высокоэнергетическими ионами азота. Такая модификация формирует микроструктуры, к которым прочно прикрепляются белки организма, не вызывая «сигнала тревоги» у иммунных клеток.

Эффективность метода проверили на полиуретановых образцах, часто используемых в сердечно-сосудистой хирургии, урологии и травматологии. Эксперименты на лабораторных животных показали, что у обработанных имплантатов толщина соединительнотканной капсулы в 2–4 раза меньше, а уровень воспалительных клеток — в 5–12 раз ниже по сравнению с обычными.

Авторы отмечают, что максимальный эффект достигается при установке имплантата сразу после обработки. Технологию уже можно применять в кардиологии, ортопедии и пластической хирургии, а в будущем — адаптировать для любых биосовместимых материалов.

Ранее был найден способ улучшить походку у пациентов с болезнью Паркинсона.

