Названа часть мозга, которая стареет медленнее остальных

Ученые из Магдебургского университета выяснили, что кора головного мозга стареет медленнее других его структур и способна компенсировать возрастное снижение когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience (NatNeurosci).

Кора головного мозга — тонкий, многослойный участок ткани толщиной всего несколько миллиметров — с возрастом обычно истончается из-за потери нейронов. Этот процесс связывают с ухудшением когнитивных способностей. Однако новое исследование показало, что процесс старения в коре протекает неоднородно, и отдельные ее слои могут сохранять или даже увеличивать толщину.

В исследовании приняли участие около 60 человек в возрасте от 21 до 80 лет. Ученые сосредоточились на первичной соматосенсорной коре, отвечающей за восприятие сигналов от органов осязания и взаимодействие с окружающей средой. Эта область расположена по обе стороны от макушки, она «протягивается» к каждому уху широкой полосой.

С помощью высокочувствительного МРТ-сканера ученые получили изображения структуры мозга добровольцев с детализацией до размеров песчинки. Анализ показал, что глубокие слои коры мозга с возрастом истончаются, тогда как средние и верхние остаются стабильными или утолщаются, вероятно, благодаря высокой активности и сохранению функциональности. По словам авторов, это является проявлением нейропластичности — способности мозга адаптироваться даже в пожилом возрасте.

Подобная слоистая организация встречается и в других зонах мозга, что, по мнению ученых, может быть результатом эволюционного отбора. Полученные данные, считают исследователи, помогут лучше понять механизмы возрастных изменений в мозге и разрабатывать стратегии их замедления.

