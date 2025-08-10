На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала опасности популярных сывороток для роста ресниц

The Conversation: сыворотки для роста ресниц могут вызвать потемнение кожи век
Saif Sajid/Shutterstock/FOTODOM

Сыворотки для удлинения ресниц, содержащие биматопрост, могут вызывать раздражение глаз и потемнение кожи век. Об этом изданию The Conversation рассказала оптометрист Бики Хантьенс из Лондонского университета Святого Георгия.

Эксперт предупредила, что сыворотки нередко воспринимаются как безопасная альтернатива наращиванию ресниц, однако такие средства не всегда безвредны.

«Одни формулы содержат пептиды или растительные масла, другие — мощные фармацевтические компоненты, в том числе вещества, изначально предназначенные для лечения глазных заболеваний. Одним из таких активных компонентов является биматопрост. Это вещество с 1990-х годов применяется в офтальмологии», — объяснила врач.

По словам эксперта, средства с биматопростом действительно способствуют удлинению, утолщению и потемнению ресниц через 16 недель ежедневного использования. Однако эффект сохраняется лишь при постоянном применении, после прекращения курса ресницы возвращаются к своему обычному циклу роста.

Биматопрост хорошо изучен, и его побочные действия также хорошо известны. К наиболее частым относятся жжение, сухость и раздражение глаз, которые обычно проходят после отмены средства.

«Существуют и более серьезные риски: потемнение кожи на веках, потеря подкожной жировой клетчатки вокруг глаз (что может сделать глаза «впалыми»), нежелательный рост волос в области нанесения, опущение верхнего века и даже необратимое изменение цвета радужки», — добавила специалист.

Врач напомнила, что некоторые производители используют более мягкие компоненты — например, пептиды, стимулирующие выработку кератина и укрепляющие фолликулы.

«Однако большая часть исследований пептидов касается роста волос на голове, а не на веках, поэтому убедительных данных об их эффективности для ресниц пока мало. Что касается касторового масла и растительных экстрактов, то их польза также не подтверждена научно», — заключила оптометрист.

Ранее врач рассказал, можно ли до развития катаракты в старости заменить хрусталик.

