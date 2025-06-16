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Назван необычный способ ускорить засыпание

JPA: высовывание ноги из-под одеяла помогает быстрее уснуть
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Freepik.com

Привычка вытягивать одну ногу из-под одеяла может значительно ускорить процесс засыпания. Это показало исследование, опубликованное в журнале Journal of Physiological Anthropology (JPA).

По словам ученых, такой эффект объясняется механизмом терморегуляции. Одним из ключевых сигналов для засыпания является снижение температуры тела, которое способствует выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон. Стопы, особенно подошвы, обладают высокой способностью отдавать тепло благодаря сосредоточенным в них кровеносным сосудам. Контакт открытой ноги с прохладным воздухом ускоряет снижение внутренней температуры, помогая телу быстрее погрузиться в сон.

Авторы исследования отмечают, что такой метод ускорения засыпания не требует дополнительных усилий: достаточно просто слегка приоткрыть одеяло. Инстинктивное желание «остудить» ноги оказывается научно обоснованным и может стать частью эффективной вечерней рутины.

Отмечается, что в социальных сетях пользователи подтверждают действенность этого приема, называя его своим «ночным лайфхаком». Однако некоторые признаются, что не могут уснуть с открытой ногой из-за детских страхов, насекомых или домашних животных.

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