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Врач назвала причины плохого настроения с утра

Vanitatis: скудный ужин может быть причиной плохого настроения с утра
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Shutterstock

Неправильный ужин и высокий уровень стресса могут стать причиной плохого настроения по утрам. Об этом рассказала испанский врач Сара Марин Бербелл. Слова эксперта приводит издание Vanitatis.

По словам специалиста, вечерние пищевые привычки напрямую влияют на самочувствие с утра.

«Если ужин был слишком ранним, слишком легким или, наоборот, жирным, уровень сахара в крови за ночь может резко упасть. В ответ на это организм начинает вырабатывать адреналин — гормон, стимулирующий пробуждение. Однако именно он может стать причиной раздражительности и сильного чувства голода сразу после подъема с кровати», — уточнила врач.

Также утреннюю раздражительность врач связала с воздействием кортизола — гормона стресса, уровень которого естественно повышается утром. Кортизол, как и адреналин, помогает организму проснуться, однако при хроническом стрессе, плохом сне и позднем отходе ко сну этот механизм «сбивается».

«Утром организм выделяет кортизол, чтобы запустить процесс пробуждения. Но если вы постоянно находитесь в состоянии стресса, плохо спите или ложитесь слишком поздно, уровень кортизола резко подскакивает и вы просыпаетесь в режиме тревоги», — объяснила Бербелл.

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