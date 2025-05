Ученые раскрыли уникальный механизм высвобождения белка, связанного с болезнью Паркинсона

Ученые из Университета Досися в Японии обнаружили, что белок PARK7, связанный с болезнью Паркинсона, выходит из клетки не так, как большинство других белков. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Обычно белки покидают клетку через специальные «транспортные станции» — эндоплазматическую сеть и аппарат Гольджи. Но PARK7 использует другой путь — через систему, которая обычно помогает клетке утилизировать ненужные или поврежденные вещества. Этот процесс называется аутофагия.

В норме аутофагия «переваривает» лишнее внутри клетки. Однако оказалось, что белок PARK7, наоборот, использует эту систему, чтобы попасть наружу и избежать разрушения. Это особенно происходит, когда клетки испытывают стресс — например, из-за окисления, что характерно для нейронов при болезни Паркинсона.

Ученые выяснили, что в этом процессе участвуют сразу два вида аутофагии. Один из них помогает упаковать белок, а другой направляет его в особую «пузырьковую» структуру — секреторный аутолизосому, — через которую белок выводится из клетки.

По мнению авторов, открытие дает новые идеи для создания лекарств от болезни Паркинсона. Если научиться управлять этим механизмом, можно будет регулировать количество белка PARK7 — а это может замедлить развитие болезни или облегчить ее симптомы.

