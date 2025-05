Российские ученые рассказали о вероятности появления зомби

С выходом второго сезона популярного сериала «Одни из нас» (The Last of Us) ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реалистичен показанный в нем сценарий — грибной апокалипсис, превращающий людей в зомби. Исследования касались как биологии паразитических грибов, так и их способности к эволюции, заражению человека и выживанию в человеческом организме. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

В центре внимания оказался кордицепс — реальный гриб-паразит, поразивший воображение геймеров и зрителей сериала. Он действительно существует в природе, захватывает насекомых, управляет их поведением, заставляет забираться повыше и превращает их тело в питательную среду.

«Гифы гриба обвивают мышцы, подавляют нейромедиаторы и подчиняют насекомое своей воле», — объяснила Мария Комбарова, инженер-биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Однако, как подчеркивают специалисты, каждый вид кордицепса строго специализирован и способен поражать только определенные виды членистоногих. Температура тела человека (около 37 °C) для кордицепса губительна — гриб предпочитает гораздо более прохладные условия.

«Человеческий организм слишком сложен и хорошо защищен. У гриба нет ни биологической необходимости, ни эволюционных предпосылок заражать людей», — отметила Комбарова.

Хотя сценарий сериала с научной точки зрения фантастичен, полностью исключать мутации нельзя.

«Спонтанные изменения иногда действительно приводят к неожиданным результатам. Но эволюция грибка в направлении контроля над человеком потребовала бы целой серии невероятных изменений», — добавила Анастасия Зорина, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Однако в отличие от антиутопии The Last of Us, в реальности общество имело бы больше шансов справиться с подобной угрозой. Своевременные меры санитарного контроля, развитие медицины и фармакологии, системы отслеживания и изоляции заражений могли бы существенно замедлить распространение инфекции.

