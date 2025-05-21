Олени помогают распространяться смертельной болезни, выяснили ученые

Ученые из США проследили за передвижениями сотен белохвостых оленей и выяснили, как это влияет на распространение смертельно-опасной болезни. Речь идет о хронической истощающей болезни — смертельном заболевании, которое поражает мозг и нервную систему животных и стремительно распространяется по Северной Америке. Работа опубликована в журнале Wildlife Monographs (WM).

В течение нескольких лет специалисты отслеживали почти 600 оленей в юго-западной части штата Висконсин. С помощью GPS-меток они изучали, где и как животные проводят разное время года. Оказалось, что выбор среды обитания и поведение оленей напрямую связаны с рисками заражения.

Так, летом и осенью олени чаще выбирают места, где болезнь передается через зараженную почву или растительность. Осенью, в период размножения, усиливаются контакты между животными — и болезнь распространяется уже напрямую. А зимой и весной сходятся оба механизма — и среда, и близкое общение.

Кроме того, исследование показало, что такие места, как сельхозполя и пастбища, особенно привлекательны для животных, что может способствовать переходу болезни от одной группы оленей к другой.

Авторы проекта подчеркивают, что работа стала возможна благодаря сотрудничеству с местными властями, биологами, добровольцами и сотнями землевладельцев. Полученные данные уже сейчас помогают точнее прогнозировать, как и где болезнь будет распространяться, а в будущем могут лечь в основу новых мер по контролю за ее вспышками.

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