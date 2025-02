Раскрытие тайны происхождения свирепых гуннов поразило ученых

Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка раскрыли генетическое происхождение гуннов — воинственного кочевого народа, создавшего обширную империю на территории Евразии в IV–V веках нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Гунны, появившиеся в Европе в 370-х годах, долгое время считалось потомками хунну — кочевого народа, чья империя распалась около 100 года н. э. Однако 300-летний разрыв между исчезновением хунну и появлением гуннов ставил под сомнение эту теорию.

Ученые провели масштабный анализ ДНК 370 человек, живших в Монгольской степи, Центральной Азии и Карпатском бассейне со II века до н. э. по VI век н.э.

Специалисты обнаружили, что небольшая группа людей, связанных с захоронениями «восточного типа» в Карпатском бассейне, несла значительные восточноазиатские генетические сигнатуры.

Анализ генеалогических связей (IBD) выявил прямые генетические связи между этими людьми и представителями поздней империи Хунну, включая одного из захороненных в крупнейшей террасной гробнице хунну.

«Мы были удивлены, обнаружив, что некоторые из гуннских захоронений в Европе имеют генетические связи с элитой хунну», — отметил соавтор исследования Гвидо Альберто Ньекки-Русконе.

Однако большинство гуннов в Европе имели крайне разнообразное генетическое происхождение. Исследование показало, что население гуннской империи было мозаикой из европейских, азиатских и степных предков. Это указывает на сложный процесс миграции и взаимодействия, а не на массовое переселение.

Исследование также подчеркивает различия между гуннами и аварами, которые прибыли в Европу двумя столетиями позже. В отличие от гуннов, авары сохраняли значительную восточноазиатскую родословную на протяжении всего своего правления.

Хотя гунны изменили политический ландшафт Европы, их генетический след оказался ограниченным. Большинство населения Карпатского бассейна сохраняло преимущественно европейское происхождение, адаптируясь к новым влияниям.

Ранее ученые доказали, что гунны были многонациональным народом.