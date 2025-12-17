Бактерия из кефира обратила вспять старение иммунной системы

Ученые из Университета Синсю в Японии обнаружили, что бактерия из кефира способна замедлять и частично обращать вспять возрастные изменения иммунной системы. Исследование штамма Lentilactobacillus kefiri YRC2606 опубликовано в Journal of Functional Foods (JFF).

С возрастом иммунная система теряет эффективность: клетки хуже делятся, усиливается хроническое вялотекущее воспаление, а жизненно важные органы, включая вилочковую железу и печень, постепенно атрофируются. Эти процессы лежат в основе так называемого иммунного старения и повышают риск инфекций и возрастных заболеваний.

В ходе эксперимента ученые в течение восьми недель кормили пожилых мышей пищей с термоинактивированным штаммом L. kefiri YRC2606, выделенным из кефира, после чего оценивали состояние их иммунной системы. В результате у таких животных возрастные изменения тимуса и печени были выражены значительно слабее, чем у сородичей из контрольной группы.

Кроме того, у мышей снизилась активность белков p16 и p21, которые блокируют деление клеток и считаются ключевыми маркерами клеточного старения. Одновременно уменьшался уровень воспаления: клетки выделяли меньше провоспалительных цитокинов IL-6 и TNF-α, а сигнальный путь IL-6/STAT3, играющий важную роль в поддержании хронического воспаления, был заметно подавлен.

По мнению ученых, в будущем L. kefiri YRC2606 может стать перспективной основой для функциональных продуктов питания или пищевых добавок.

«Учитывая быстрое старение мирового населения, такие разработки могут иметь практическое значение для профилактики возрастных иммунных нарушений. Однако хотя для подтверждения эффекта у людей потребуются дополнительные клинические исследования», — заключили авторы работы.

Ранее был развеян популярный миф о полезном эффекте кефира.