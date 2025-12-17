Группа «Танцы Минус» выступит с новогодним концертом в Санкт-Петербурге

Группа «Танцы Минус» выступит с новогодней программой в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба «Космонавт».

Выступление пройдет 21 декабря в «Космонавте». На сцене клуба «Танцы Минус» исполнят свои хиты, среди которых: «Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду». Группа также представит свежие треки из альбомов «С5етель» и «Круги».

Рок-группа «Танцы Минус» основана в 1995 году Вячеславом Петкуном. В 1997-м коллектив представил свой первый студийный альбом «10 капель». В 2000 году группа написала саундтрек к фильму Игоря Каленова «Выход». На данный момент музыканты выпустили 13 альбомов.

«Танцы Минус» являются трехкратным лауреатом премии «Золотой граммофон» за песни «Цветы» (2000 год), «Половинка» (2001 год), «Оно» (2009 год).

16 февраля 2022 года «Танцы Минус» выпустили песню «Весточка», которая была посвящена на тот момент отбывающему заключение актеру Михаилу Ефремову. Артиста посадили из-за создания ДТП, в результате которого не стало курьера Сергея Захарова. В марте 2025-го Ефремова выпустили по УДО.

