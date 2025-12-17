На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Группа «Танцы Минус» выступит с новогодним концертом в Санкт-Петербурге

Группа «Танцы Минус» проведет концерт 21 декабря в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
Пресс-служба клуба «Космонавт»

Группа «Танцы Минус» выступит с новогодней программой в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба «Космонавт».

Выступление пройдет 21 декабря в «Космонавте». На сцене клуба «Танцы Минус» исполнят свои хиты, среди которых: «Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду». Группа также представит свежие треки из альбомов «С5етель» и «Круги».

Рок-группа «Танцы Минус» основана в 1995 году Вячеславом Петкуном. В 1997-м коллектив представил свой первый студийный альбом «10 капель». В 2000 году группа написала саундтрек к фильму Игоря Каленова «Выход». На данный момент музыканты выпустили 13 альбомов.

«Танцы Минус» являются трехкратным лауреатом премии «Золотой граммофон» за песни «Цветы» (2000 год), «Половинка» (2001 год), «Оно» (2009 год).

16 февраля 2022 года «Танцы Минус» выпустили песню «Весточка», которая была посвящена на тот момент отбывающему заключение актеру Михаилу Ефремову. Артиста посадили из-за создания ДТП, в результате которого не стало курьера Сергея Захарова. В марте 2025-го Ефремова выпустили по УДО.

Ранее сообщалось, что песни Lildrughill не прошли цензуру на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами