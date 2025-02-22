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Ученые разгадали загадку странного сигнала в австралийской пустыне

PASA: загадочный сигнал оказался отраженной от самолета телетрансляцией
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Murchison Widefield Array

Американские ученые разработали новый метод фильтрации антропогенных радиосигналов, мешающих наблюдениям за космосом. Исследователи обнаружили, что загадочный сигнал, зафиксированный радиотелескопом в Австралии, оказался отраженной от самолета телетрансляцией. Это открытие может помочь сохранить астрономические данные, которые раньше просто выбрасывались из-за помех. Работа опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA).

В 2013 году радиотелескоп Murchison Widefield Array, расположенный в радиотихой зоне Австралии, зафиксировал неожиданный сигнал. В этой зоне запрещены любые устройства, излучающие радиоволны, а машины должны работать на дизельном топливе, чтобы не создавать радиопомех. Однако загадочный сигнал все же проник в данные наблюдений.

Исследователи предположили, что причиной могло стать отражение телевизионного сигнала от пролетающего самолета. Проведя детальный анализ, они подтвердили эту гипотезу: сигнал соответствовал частоте цифрового телевидения, транслируемого австралийским Seven Network, а его источник двигался на высоте 11,7 км со скоростью 792 км/ч.

Чтобы «отловить» источник помех, ученые применили два метода: коррекцию ближнего поля, усиливающую фокусировку на объектах, находящихся ближе к Земле и формирование луча, которое улучшает точность определения кривизны радиосигналов. Этот подход позволил не только выявить помеху, но и очистить данные от нее, что раньше считалось невозможным.

С каждым годом помехи от спутников и наземных технологий становятся все серьезнее. Особенно страдают телескопы, изучающие весь небосвод сразу, ведь они не могут просто отвернуться от источников помех.

«Астрономия переживает кризис», — отметил один из авторов исследования, физик Джонатан Побер. — «Если мы не найдем способы борьбы с радиопомехами, радиоастрономия в ее нынешнем виде может стать невозможной».

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