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Ученые рассказали, есть ли смысл в отказе от глютена

PFHN: безглютеновые продукты имеют сомнительные преимущества для здоровья
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Международная группа ученых пришла к выводу, что безглютеновые продукты, хотя и стоят дороже, часто содержат меньше белка, чем их аналоги с глютеном. Кроме того, в них больше сахара и калорий. Работа опубликована в журнале Plant Foods for Human Nutrition (PFHN).

Исследователи сравнили безглютеновые продукты с обычными и пришли к выводу, что многие предполагаемые преимущества безглютеновой диеты, такие как контроль веса, оказываются преувеличенными. На текущий момент многие безглютеновые продукты страдают от нехватки клетчатки, белка и других необходимых питательных веществ. Производители используют добавки, чтобы компенсировать дефицит, но включение клетчатки в процессе производства может мешать перевариванию белков.

Кроме того, безглютеновые продукты обычно содержат больше сахара по сравнению с их глютенсодержащими аналогами. Долгосрочное соблюдение безглютеновой диеты связано с увеличением индекса массы тела и дефицитом питательных веществ.

Также безглютеновые продукты в значительной степени лишены пшеницы, ржи, ячменя и иногда овса — источников важного полисахарида, который способствует здоровью кишечника и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Однако исследование показало, что некоторые безглютеновые продукты, такие как безглютеновый хлеб с семенами, могут содержать значительно больше клетчатки — до 38,24 грамма на 100 грамм, что объясняется использованием псевдозлаков, таких как амарант и киноа.

Исследователи подчеркивают, что безглютеновая диета стала популярной не только среди людей с медицинскими показаниями, такими как аллергия на пшеницу, но и среди людей, следящих за модными тенденциями.

Ученые предполагают, что для создания более сбалансированных с точки зрения питания безглютеновых продуктов необходимо инвестировать в исследования. Также важным шагом является повышение осведомленности общественности о реальных преимуществах и недостатках безглютеновой диеты.

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