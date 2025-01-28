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Ученые научились «просеивать» пространство в поисках тайн при помощи радиотелескопа

PASA: новая технология радиотелескопа ASKAP ищет загадочные космические объекты
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Judith Anaru, CRAFT

Австралийские астрономы и инженеры разработали передовую технологию CRACO, которая позволяет радиотелескопу ASKAP обнаруживать быстрые радиовсплески и другие загадочные космические явления. Первые испытания системы уже принесли впечатляющие результаты: обнаружены два быстрых радиовсплеска, два нейтронных звезды с переменным излучением и уточнены данные о местоположении четырех пульсаров. Работа опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA).

CRACO (Coherent Real-time ASKAP Continuum Observer) — это специализированная система, разработанная Национальным научным агентством Австралии. Она позволяет обрабатывать огромные объемы данных, поступающих с радиотелескопа ASKAP, состоящего из 36 антенн, расположенных в Западной Австралии.

«CRACO анализирует 100 миллиардов пикселей в секунду, что сравнимо с поиском пятицентовой монеты на пляже каждую минуту», — объяснил доктор Кит Баннистер, один из разработчиков системы.

Используя CRACO, исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований уже обнаружили более 20 быстрых радиовсплесков — загадочных явлений, которые длятся миллисекунды, но выделяют огромное количество энергии.

«Мы сосредоточились на поиске быстрых радиовсплесков, и CRACO позволяет нам находить их лучше, чем когда-либо прежде», — сообщил доктор Энди Ван, руководитель исследовательской группы.

Быстрые радиовсплески, впервые обнаруженные в Австралии в 2007 году, до сих пор остаются одной из самых интригующих загадок астрономии. Их происхождение неизвестно, но изучение этих явлений может пролить свет на процессы, происходящие в далеких галактиках. CRACO не только ускоряет поиск таких объектов, но и позволяет ученым оперативно получать данные для дальнейшего анализа.

«Когда система заработает на полную мощность, она станет настоящим прорывом для астрономии», — отметил доктор Ван.

В ближайшее время CRACO станет доступной для астрономов по всему миру в рамках Австралийской национальной телескопной сети.

Ранее ученые выяснили, что первые звезды во Вселенной наполнили ее водой.

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