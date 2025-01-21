Нейросеть научили предсказывать удивление по реакции мозга

Американские ученые из Чикагского университета разработали модель мозговой сети, которая может предсказывать удивление человека в различных ситуациях. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Команда использовала три набора данных функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), полученных в ходе тестов с участием добровольцев. Испытуемым демонстрировали мультфильмы и видеозаписи баскетбольных матчей с неожиданными ситуациями.

На основе полученных данных исследователи создали алгоритм для прогнозирования реакции удивления у незнакомых людей.

Полученные результаты свидетельствуют, что некоторые части человеческого мозга реагируют на нарушение ожиданий независимо от того, что делают люди или в каком контексте они находятся.

Авторы открытия считают, что их работа может вдохновить новые исследования по прогнозированию человеческих эмоций на основе мозговой активности.

В своих следующих исследованиях ученые планируют оценить способность своей модели предсказывать удивление в еще более широком диапазоне контекстов.

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