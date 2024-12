Ученые нашли причину агрессии после употребления алкоголя

Ученые из Университета штата Огайо установили, что чем сильнее снижается болевой порог после употребления алкоголя, тем большую боль человек готов причинить другому. Результаты исследования опубликованы в Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD).

К таким выводам ученые пришли в результате экспериментов с участием 870 добровольцев. Все участники (543 в одном эксперименте и 327 в другом) сообщили, что регулярно употребляют три-четыре алкогольных напитка за раз хотя бы раз в месяц. Добровольцев набирали через объявления в газетах.

Исследователи предложили участникам выпить напиток, в состав которого входил этиловый спирт или плацебо. Напитки на основе апельсинового сока выглядели одинаково, чтобы участники не могли определить, в какую группу они попали. Для убедительности в апельсиновый сок ученые добавили немного алкоголя и распылили спирт по краям стакана, чтобы сымитировать характерный запах.

После этого участники подверглись болевым тестам: они получали удары током длительностью в одну секунду по пальцам. Интенсивность ударов увеличивалась до тех пор, пока участник не описывал их как «болезненные». Этот момент обозначался как болевой порог. Затем участники прошли онлайн-задание на время реакции, где они могли нанести удар током «противнику».

Результаты показали, что у тех, кто пил алкоголь, болевой порог был выше, что означало большую толерантность к боли. Эти участники также проявляли большую агрессию, нанося более сильные и продолжительные удары током. Напротив, участники, употреблявшие плацебо, были более сдержанными — их болевой порог был ниже, и они не хотели причинять боль другим.

