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Ученые нашли причину агрессии после употребления алкоголя

JSAD: алкоголь повышает болевой порог, провоцируя агрессивное поведение

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Freepik.com

Ученые из Университета штата Огайо установили, что чем сильнее снижается болевой порог после употребления алкоголя, тем большую боль человек готов причинить другому. Результаты исследования опубликованы в Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD).

К таким выводам ученые пришли в результате экспериментов с участием 870 добровольцев. Все участники (543 в одном эксперименте и 327 в другом) сообщили, что регулярно употребляют три-четыре алкогольных напитка за раз хотя бы раз в месяц. Добровольцев набирали через объявления в газетах.

Исследователи предложили участникам выпить напиток, в состав которого входил этиловый спирт или плацебо. Напитки на основе апельсинового сока выглядели одинаково, чтобы участники не могли определить, в какую группу они попали. Для убедительности в апельсиновый сок ученые добавили немного алкоголя и распылили спирт по краям стакана, чтобы сымитировать характерный запах.

После этого участники подверглись болевым тестам: они получали удары током длительностью в одну секунду по пальцам. Интенсивность ударов увеличивалась до тех пор, пока участник не описывал их как «болезненные». Этот момент обозначался как болевой порог. Затем участники прошли онлайн-задание на время реакции, где они могли нанести удар током «противнику».

Результаты показали, что у тех, кто пил алкоголь, болевой порог был выше, что означало большую толерантность к боли. Эти участники также проявляли большую агрессию, нанося более сильные и продолжительные удары током. Напротив, участники, употреблявшие плацебо, были более сдержанными — их болевой порог был ниже, и они не хотели причинять боль другим.

Ранее был найден простой способ снижения тяги к алкоголю.

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