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Ученые обнаружили математическую ошибку в формуле пошлин Трампа

Институт предпринимательства США: формула пошлин Трампа содержит ошибку
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Mark Schiefelbein/AP

Американские экономисты из Американского института предпринимательства обнаружили критическую математическую ошибку в формуле расчета новых пошлин, предложенной администрацией президента Трампа. Об этом говорится на сайте учреждения.

В опубликованном институтом анализе утверждается, что эта ошибка приводит к многократному завышению размера пошлин, накладываемых на импорт из разных стран.

Согласно исследованию, формула, разработанная совместно с Советом экономических консультантов, некорректно интерпретирует факторы, влияющие на торговый дефицит. Авторы доказывают, что уравнение, представляющее собой простое деление торгового дефицита США с конкретной страной на стоимость импортируемых товаров, игнорирует такие ключевые факторы, как международные потоки капитала, глобальные цепочки поставок, сравнительные преимущества стран и географические особенности. В результате две переменные в уравнении взаимно компенсируют друг друга, сводя их к нулю и делая формулу несостоятельной с экономической точки зрения.

В качестве примера приводится Лесото, для которого, согласно исправленной формуле, пошлина должна составлять 13,2%, а не 50%, как указано в формуле, предложенной Белым домом. Аналогичное завышение наблюдается для Китая (10% вместо 32%) и Европейского союза (10% вместо 20%).

Сегодня министр торговли США Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты не намерены откладывать введение новых тарифных ограничений. Он отметил, что США не изменят своих планов, несмотря на просьбы некоторых стран-партнеров о проведении переговоров по этому вопросу.

Ранее в администрации США оценили риск рецессии из-за новых пошлин.

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