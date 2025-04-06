Российский арбитр усомнился в правильности удаления в матче «Ростов» — «Спартак»

Российский арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что в ситуации с удалением нападающего «Ростова» Алексея Сутормина в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» игроку стоило показать желтую карточку. Его слова приводит «Чемпионат».

«По стоп-кадру этот момент смотреть нельзя — надо смотреть так, как показали Москалеву. Для меня это желтая карточка: нога Маркиньоса была на весу, а не в опоре. Москалева здесь обвинять нельзя, но я бы оставил в силе первоначальное решение», — заявил Федотов.

Встреча, которая проходила на «Ростов Арене», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме голов забито не было, однако на 45+4-й минуте красную карточку получил нападающий «Ростова» Алексей Сутормин. Во второй половине встречи на 65-й минуте счет открыл Наиль Умяров, на 68-й отличился Кристофер Мартинс, а третий мяч забил Эсекьель Барко на 88-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» вернулся на вторую строчку — теперь подопечные Деяна Станковича имеют 47 очков и вновь обгоняют петербургский «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует в таблице «Краснодар» — 52 балла. «Ростов» идет на седьмом месте с 33 баллами.

Ранее «Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ.