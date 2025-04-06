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Москвичам рассказали, когда в столицу придет тепло

Синоптик Ильин: в Москве потеплеет до +20 °С к 18 апреля
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве и Подмосковье высота снежного покрова увеличится на 8–18 см. Об этом сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, наибольшее количество осадков ожидается в южных районах области — на юго-западе и юго-востоке. Предстоящая неделя будет аномально холодной: температура отстанет от средних апрельских значений на 5–8 градусов. Ночью в столице и области прогнозируются морозы от -1 до -6 °С, днем воздух прогреется до 0…+3 °С.

Потепление начнется с 13 апреля, отметил метеоролог.

«К 18 апреля будет +18...+20 °С», — пообещал Ильин.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночью в понедельник, 7 апреля, на юге и юго-востоке столичного региона ожидается ледяной дождь. По его словам, снегопады в столице будут продолжаться до утра. При этом выпадет до 9-11 мм осадков, а сугробы подрастут до 10-15 см. Он добавил, что на дорогах образуется гололедица, днем потеплеет до 2°C, но будет слякотно, а мокрый снег продолжится.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве исчезнут 10-сантиметровые сугробы.

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