На МКАД перекрыли две полосы движения из-за ДТП с семью автомобилями

На внутренней стороне 60-го км МКАД столкнулись семь машин. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

По его данным, авария произошла около съезда №59. На место прибыли оперативные службы города. Сейчас транспорт на участке протяженностью в 1,3 км двигается только по трем из пяти полос. В дептрансе призвали водителей искать пути объезда.

6 апреля на МКАД из-за непогоды столкнулись пять автомобилей. По словам очевидца, причиной аварии могла быть летняя резина. Водитель снял последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что несколько автомобилей стоят с включенными аварийными сигналами. Как уточнил источник, авария произошла утром на внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

В этот же день в Нижегородской области при столкновении двух автомобилей пострадали восемь человек, в том числе четыре ребенка. BMW и Mazda столкнулись на 11-м километре автодороги речка Белая — Федурино — Собалиха. Водитель первого транспортного средства ехал на летней резине и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mazda.

Ранее на видео попало, как вылетевшие из грузовика колеса парализовали МКАД.