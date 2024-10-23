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Ученые узнали, когда впервые возник климатический феномен Эль-Ниньо

PNAS: глобальное явление Эль-Ниньо существует на Земле минимум 250 млн лет

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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Американские ученые из Университета Дьюка выяснили, как долго на нашей планете существует климатический феномен Эль-Ниньо. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Явление Эль-Ниньо связано с гигантским выбросом теплой воды в тропической части Тихого океана, что влияет на режим осадков и температуры во всем мире.

Согласно новому моделированию, колебания между Эль-Ниньо и его прохладным аналогом Ла-Нинья существовали по меньшей мере 250 млн лет назад и часто были значительнее сегодняшних.

Исследование показало, что двумя наиболее важными переменными, влияющими на величину колебания, оказались температурная структура океана и «атмосферный шум» ветров на его поверхности.

Ученые сравнили климатические перепады Эль-Ниньо и Ла-Нинья с движением маятника. По их словам, ветры придают этому процессу дополнительную энергию.

По словам специалистов, изучение климата прошлого поможет делать надежные прогнозы относительно будущей погоды.

Ранее ученые обнаружили процесс, ускоряющие таяние тропических ледников.

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