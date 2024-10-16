Ученые оценили пользу стола для работы стоя

Сидение более 10 часов в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако замена обычного стола на мебель для работы стоя не поможет смягчить риск для здоровья, показало исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology (Int. J. Epidemiol).

Ученые проанализировали данные 83 тысяч взрослых из Великобритании, у которых не было болезней сердца и сосудов в начале исследования. Также они носили устройства на запястье, аналогичные умным часами.

Сидение более 10 часов в день увеличивало риск сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, которые больше стояли, риск был примерно таким же, как у тех, кто сидел. Кроме того, у них чуть чаще встречались нарушения кровообращения, например, варикоз и тромбоз глубоких вен.

Ученые рекомендовали чаще менять позицию при работе. Лучший способ смягчить вред сидения для здоровья — физическая активность.

«Делайте регулярные перерывы, ходите, отправьтесь на прогулку, используйте лестницы, делайте регулярные перерывы на активность в поездках на большие расстояния и используйте свой обеденный час, чтобы подвигаться», — рекомендовали ученые.

Ранее были созданы наночастицы для очистки сосудов от атеросклеротических бляшек.