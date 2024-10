Ураган «Милтон» в США может усилиться до шестой, официально не существующей категории

Мощный ураган «Милтон», надвигающийся на американский штат Флорида, может усилиться до шестой, официально даже не существующей категории. Об этом пишет издание Newsweek.

В минувший понедельник скорость ветра в районах прохождения «Милтона» над Атлантическим океаном достигла 290 км/ч. Утром во вторник, 8 октября, она снизилась до 250 км/ч, но метеорологи не исключают его дальнейшего усиления к моменту, когда он обрушится на Флориду. Приближение «Милтона» охарактеризовано как «чрезвычайно опасное» и «опасное для жизни».

Со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в феврале 2024 года, Newsweek пишет, что ученые предлагают ввести новую, шестую категорию для ураганов, скорость ветра которых достигает 310 км/ч или выше. Ранее они наблюдались крайне редко, но изменения климата, по-видимому, приведут к более частому их появлению.

8 октября сообщалось, что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с дефицитом сотрудников для ликвидации разрушительных последствий урагана «Милтон». Выяснилось, что только 9% персонала FEMA готовы к развертыванию помощи при ударе стихии. Остальные работают в районах, пострадавших от урагана «Хелен», наводнений и торнадо. Одновременно агентство испытывает дефицит финансирования.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон».