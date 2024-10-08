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Ураган «Милтон» в США может усилиться до шестой, официально не существующей категории

Newsweek: ураган «Милтон» может усилиться до шестой категории

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Мощный ураган «Милтон», надвигающийся на американский штат Флорида, может усилиться до шестой, официально даже не существующей категории. Об этом пишет издание Newsweek.

В минувший понедельник скорость ветра в районах прохождения «Милтона» над Атлантическим океаном достигла 290 км/ч. Утром во вторник, 8 октября, она снизилась до 250 км/ч, но метеорологи не исключают его дальнейшего усиления к моменту, когда он обрушится на Флориду. Приближение «Милтона» охарактеризовано как «чрезвычайно опасное» и «опасное для жизни».

Со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в феврале 2024 года, Newsweek пишет, что ученые предлагают ввести новую, шестую категорию для ураганов, скорость ветра которых достигает 310 км/ч или выше. Ранее они наблюдались крайне редко, но изменения климата, по-видимому, приведут к более частому их появлению.

8 октября сообщалось, что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с дефицитом сотрудников для ликвидации разрушительных последствий урагана «Милтон». Выяснилось, что только 9% персонала FEMA готовы к развертыванию помощи при ударе стихии. Остальные работают в районах, пострадавших от урагана «Хелен», наводнений и торнадо. Одновременно агентство испытывает дефицит финансирования.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон».

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