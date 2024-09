Посещение церкви полезно для психики, выяснили ученые

Регулярное посещение воскресных религиозных служб дает немедленный положительный эффект для психического благополучия верующих. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Бейлора и других научных учреждений. Исследование опубликовано в научном издании Journal for the Scientific Study of Religion (JSSR).

Специалисты использовали выборку из 2869 человек, принимавших участие в проекте по изучению общественного мнения SoulPulse.

Респондентов также попросили ответить на ряд пунктов из анкеты оценки эмоционального благополучия, которые измеряли 10 душевных состояний. Они включали положительные эмоции, такие как благодарность, радость и удовлетворение, а также отрицательные чувства, такие как тревожность и депрессивные симптомы.

Результаты исследования показали, что эмоциональную пользу получили только те, кто посещал службы в определенные выходные и был их постоянным слушателем.

По словам ученых, верующие накапливают так называемый духовный капитал — запас духовных ресурсов, который можно накапливать подобно социальному или финансовому резерву.

Исследователи утверждают, что духовный капитал, приобретенный посредством регулярного участия в религиозной жизни, может запустить восходящую спираль опыта, способствующего эмоциональному благополучию и процветанию.

