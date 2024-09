Найден новый способ борьбы с раком поджелудочной железы

Ученые из американской исследовательской лаборатории Колд Спринг Харбор обнаружили, что иммунотерапия с применением фолиевой кислоты разрушает злокачественные опухоли поджелудочной железы у мышей. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

По словам ученых, одним из самых эффективных видов лечения рака выступает иммунотерапия. Это направление в лечении злокачественных заболеваний, при котором для уничтожения опухоли используются ресурсы иммунной системы. Однако для большинства пациентов с протоковой аденокарциномой поджелудочной железы такая терапия неэффективна.

Ранее считалось, что рак поджелудочной железы не вызывает иммунного ответа, что ведет к невозможности применения иммунотерапии. В ходе нового исследования на мышах ученые выяснили, что при этом заболевании иммунные клетки способны атаковать опухоль, но они с трудом проникают в ее структуры. Исследователи стремились понять, как можно повысить эффективность иммунных реакций. Оказалось, что помочь в борьбе с раком может фолиевая кислота.

Ученые обнаружили, что иммунотерапия с применением фолиевой кислоты повышает уровень двух противораковых молекул — NKT и интерферонов I типа. NKT-клетки вырабатывают интерферон I типа, который, в свою очередь, помогают Т-клеткам быстрее распространяться и проникать в опухоли.

Исследователи также объяснили, что рак поджелудочной железы (РПЖ) защищается от иммунных клеток с помощью белков CXCR4 и CXCL12. Однако при обработке опухолей фолиевой кислотой в такой защите появляются «бреши», позволяющие иммунным клеткам подавлять развитие заболевания и разрушать злокачественные новообразования.

По словам ученых, их открытие может послужить основой для разработки новых препаратов для лечения рака поджелудочной. Однако перед этим нужно будет адаптировать результаты исследований на мышах к людям, что может быть сложной задачей.

Ранее был назван эффективный способ борьбы со стрессом и раком.