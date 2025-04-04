Разгромное поражение ЦСКА от «Динамо» назвали катастрофой

Разгромное поражение московского ЦСКА от минского «Динамо» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина является катастрофой для армейцев. Об этом РИА Новости заявил двукратный олимпийский чемпион, легенда красно-синих Вячеслав Фетисов.

«Это катастрофа. Можно выиграть две следующие игры и все исправить. Конечно, шансы остаются, но психологическое преимущество у минчан. Даже не помню, когда такой счет был в плей-офф. Видимо, что-то происходит в команде. Просто так ничего не бывает», — считает Фетисов.

Он также высказался о карьерных перспективах главного тренера ЦСКА Ильи Воробьева. Фетисов подчеркнул, что не вправе обсуждать возможную отставку специалиста.

«Я не имею права никому ничего рекомендовать. Там сильные руководители, они примут правильное решение», — заключил Фетисов.

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» 0:7 и уступает в серии 2-3. Это поражение стало для армейцев крупнейшим в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за 16 лет. Примечательно, что прежде москвичи проигрывали с таким же счетом и так же динамовцам из белорусской столицы.

Шестая игра серии пройдет в Москве 5 апреля. Седьмой матч, если армейцы сравняют счет, состоится 7 апреля в Минске.

Ранее «Спартак» вышел в следующий раунд Кубка Гагарина.