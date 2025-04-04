В офисе Зеленского ответили на вопрос о новых пакетах помощи от США

Украина пока не обсуждала с США новые пакеты военной помощи ВСУ. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса, сообщает Reuters.

«Что касается новых пакетов помощи, у нас еще не было диалога с американской стороной на эту тему», — подчеркнул он.

Агентство напоминает, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон в феврале говорил, что у него «нет желания» принимать еще один законопроект о финансировании Украины.

До этого генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией «сколько необходимо».

По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

Ранее республиканцы захотели проверить, на что Зеленский тратил военную помощь США.