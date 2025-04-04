В России произошел обвал автомобильного рынка

В России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

«Легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года», — говорится в сообщении агентства.

В марте 2025 года было продано 93,3 тыс. новых автомобилей, что на 45% меньше, чем в марте 2024 года, но на 2% больше, чем в феврале 2025 года.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию. 21% респондентов уверены, что продажи снизились из-за того, что потенциальные покупатели ждут еще больших скидок на автомобили.

Ранее сообщалось, что продажи «Москвича» обвалились более драматично, чем у Lada.