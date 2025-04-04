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В Кремле оценили возможность возобновления диалога с Европой

Песков: РФ не получала сигналов от Европы о желании поговорить с Путиным
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Maxim Shemetov/Reuters

Российская сторона пока не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не было никаких сигналов», — заявил он.

До этого агентство Reuters со ссылкой на финского президента Александра Стубба писало, что «коалиция желающих» помочь Украине приняла решение, что один из европейских лидеров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, сделать это должен представитель Франции или Великобритании.

1 апреля финский президент на пресс-конференции в Лондоне сообщал, что европейские страны начали обсуждать возможность возобновления контактов с Россией.

При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил, что не собирается общаться с Путиным по примеру канцлера Германии Олафа Шольца. Подробнее о возможных контактах РФ и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп поинтересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину.

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