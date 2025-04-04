Момент поджога припаркованного автомобиля в Москве попал на видео

Московская прокуратура опубликовала кадры поджога автомобилей на парковке на востоке столицы.

На видео попал момент, как мужчина подошел к автомобилю Haval, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В итоге транспортное средство полностью уничтожено огнем. Пламя перекинулось на стоящие рядом автомобили, в итоге они тоже выгорели. Всего от действий мужчины пострадали три авто.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.

1 апреля сообщалось, что в Новокузнецке 51-летний москвич предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого имущества — четырех иномарок. По версии следствия, мужчина еще в Москве получил от неустановленного лица задание поджечь несколько автомобилей. Ради этого специально отправился в Кемеровскую область, где и совершил преступления в августе 2024 года. Обвиняемый в ходе следствия признался в повреждении только двух машин, принадлежавших одной семье. Свой мотив он объяснил чувством мести за то, что владелец авто якобы едва не сбил его на дороге.

Ранее во Владивостоке арестовали заказчика поджога автомобиля, приведшего к пожару на стоянке.