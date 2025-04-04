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В Пермском крае ликвидировали аварию, оставившую без воды более 17 тыс. человек

МЧС: в пермской Осе устранили последствия аварии и восстановили подачу воды
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Depositphotos

Специалисты завершили ремонт на сетях в пермской Осе, где из-за коммунальной аварии без воды оставались более 17 тыс. жителей. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По данным ведомства, холодное водоснабжение подается в полном объеме.

В четверг 3 апреля жители Осы остались без воды из-за разгерметизации коллектора. В Осе проживают примерно 20 тыс. человек, и большая часть оставалась без воды.

В марте сообщалось, что в Санкт-Петербурге «Водоканал» провел две линии временного водопровода в Невский район и ЖК «Новый Оккервиль» после крупной аварии на трубопроводе. Эта мера позволила обеспечить жителей района водой по временной схеме. Позже стало известно о полной ликвидации произошедшей аварии.

Об аварии на подающем водоводе в Кудрово стало известно 13 марта, для жителей организовали подвоз воды. Спустя сутки водоканал сообщил, что работы закончены. Авария произошла из-за технологического нарушения на железобетонной трубе.

Ранее россиянка с маленьким сыном чуть не обварились из-за прорыва трубы с кипятком.

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