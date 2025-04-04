В США рассказали, что профсоюзы пытались отговорить Трампа от введения тарифов

Представители профсоюзов и промышленных предприятий пытались отговорить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от массового введения тарифов против других стран. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что подчиненные Трампа злились из-за звонков, потому что их было очень много. При этом некоторые союзники президента США предупреждали его, что если пошлины навредят мировой экономике, то этот инструмент станет табу на долгие годы.

Сам же Трамп, как передает WSJ, «десятилетиями верил» в эффективность тарифов.

2 апреля США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США.

Ранее Макрон раскритиковал решение США о повышении тарифов на товары из ЕС.