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Стало известно о действующем счете Украины в российском банке

РИА: Украина сохранила открытый счет в банке РФ для оплаты консульского сбора
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинские власти сохранили открытый счет в одном из российских банков, который раньше использовался посольством республики в Москве для оплаты консульского сбора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда и налоговой.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — говорится в сообщении.

При этом, по данным агентства, функция перевода средств на счет посольства остается доступной.

В феврале 2022 года посольство Украины в Москве перестало принимать граждан, позже в МИД республики сообщили о закрытии всех офисов и консульств в РФ.

До этого в посольстве России в Великобритании заявили, что действия Парижа и Лондона по созданию «коалиции желающих» помочь Украине направлены на срыв мирного урегулирования конфликта.

Также в посольстве РФ подчеркнули, что считают категорически неприемлемым размещение на Украине миротворцев европейских стран НАТО, поскольку это грозит прямым столкновением с Россией.

Ранее суд взыскал с посольства Украины в РФ долги за свет.

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