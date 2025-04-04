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В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире

В Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека, которому 140 лет
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TOLOnews

Мужчина, которому предположительно, 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост в Афганистане. Он может оказаться самым старым человеком в мире, пишет новостной портал Tolo news.

«‎У Акеля Назира, который может быть признан самым долго живущим на Земле человеком, есть семья численностью в 100 человек. Он часто перемещается между двумя уездами Хоста: Сабари и Якуби»‎, — говорится в статье.

Назир рассказал журналистам, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. А также, по его словам, он застал время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

В материале сказано, что семья Назира просят правительство подтвердить его возраст документами, поскольку архивное дело в Афганистане достаточно развито, чтобы сделать это.

В начале этого года 124-летняя женщина поделилась секретом долголетия. Цю Чайши родилась 1 января 1901 года. Она стала одной из старейших жительниц не только родного города Наньчун, но и всей провинции Сычуань. По словам долгожительницы, секрет ее активной старости в том, что она позитивно смотрит на жизнь, регулярно ест рис с салом и обязательно много двигается.

Ранее британская долгожительница объяснила, что помогло ей дожить до 102 лет.

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