Ученые выяснили, что удваивает риск кровоизлияния в мозг у пожилых

Ученые из Медицинского колледжа Шмидта при Атлантическом университете Флориды обнаружили, что у пожилых людей, которые иногда выпивают, вероятность внутричерепного кровоизлияния выше в два раза по сравнению с теми, кто не пьет совсем. Результаты опубликованы в Journal of the American College of Emergency Physicians Open (JACEPO).

Исследователи проанализировали данные 3128 человек, которые обратились за медицинской помощью после травмы головы. У 433 из них (примерно у каждого седьмого) обнаружили внутричерепное кровоизлияние. Ученые установили, что среди участников исследования старшего возраста, которые попали в больницу, многие употребляли спиртные напитки.

561 человек (почти каждый пятый) признался, что употреблял алкоголь. Около 6% сообщили, что выпивали каждый день. Средний возраст людей, употребляющих алкоголь еженедельно и ежедневно, составил 78 лет — они были моложе. Сторонники трезвости были старше, их средний возраст равнялся 83 годам.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто иногда выпивает, вероятность внутричерепного кровоизлияния в два раза выше по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь. У тех, кто пьет ежедневно, вероятность такого нарушения мозгового кровообращения возрастает на 150%.

Ученые объяснили, что алкоголь сам по себе негативно влияет на равновесие и концентрацию внимания. Нахождение в нетрезвом виде повышает риск падений и травм. Для пожилых людей спиртные напитки особенно опасны, поскольку с возрастом метаболизм алкоголя замедляется, а опьянение усиливается.

