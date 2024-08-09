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Ученые выяснили, что удваивает риск кровоизлияния в мозг у пожилых

JACEPO: алкоголь удваивает риск кровоизлияния в мозг у пожилых

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Ученые из Медицинского колледжа Шмидта при Атлантическом университете Флориды обнаружили, что у пожилых людей, которые иногда выпивают, вероятность внутричерепного кровоизлияния выше в два раза по сравнению с теми, кто не пьет совсем. Результаты опубликованы в Journal of the American College of Emergency Physicians Open (JACEPO).

Исследователи проанализировали данные 3128 человек, которые обратились за  медицинской помощью после травмы головы. У  433 из  них  (примерно у каждого седьмого) обнаружили внутричерепное кровоизлияние. Ученые установили, что среди участников исследования старшего возраста, которые попали в  больницу, многие употребляли спиртные напитки.

561 человек  (почти каждый пятый) признался, что  употреблял алкоголь. Около 6% сообщили, что  выпивали каждый день. Средний возраст людей, употребляющих алкоголь еженедельно и  ежедневно, составил 78 лет — они  были моложе. Сторонники трезвости были старше, их  средний возраст  равнялся 83 годам.

Исследователи обнаружили, что  у  тех, кто  иногда выпивает, вероятность внутричерепного кровоизлияния в два раза выше по  сравнению с  теми, кто  не употребляет алкоголь. У тех, кто  пьет ежедневно, вероятность такого нарушения мозгового кровообращения возрастает на  150%.

Ученые объяснили, что алкоголь сам по себе негативно влияет на равновесие и концентрацию внимания. Нахождение в нетрезвом виде повышает риск падений и травм. Для пожилых людей спиртные напитки особенно опасны, поскольку с возрастом метаболизм алкоголя замедляется, а опьянение усиливается.

Ранее ученые выяснили, почему выпивать в компании веселее, чем в одиночестве.

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