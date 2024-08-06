Российские ученые нашли способ превратить токсичные водоросли в чистое авиатопливо

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) определили самый эффективный путь получения биотоплива из водорослей, наполняющих прибрежные воды Балтийского моря. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Обильное цветение макроводорослей стало экологической проблемой, поскольку растения загрязняют окружающую среду токсинами и выделяют парниковые газы, разлагаясь на берегах.

В ПНИПУ отметили, что биомасса водорослей обладает значительным потенциалом для производства жидкого биотоплива.

Наиболее распространенные методы преобразования биомассы растений в жидкое топливо — это пиролиз и гидротермальное ожижение. Оба способа подразумевают воздействие высоких температур. Но пока такие термические способы переработки достоверно не изучены в экономическом плане и с точки зрения их влияния на окружающую среду. Например, авиатопливо из лесных отходов в два раза превышает стоимость ископаемого топлива, но его углеродный след в несколько раз меньше.

Ученые Пермского Политеха и Балтийского федерального университета сравнили оба пути производства биотоплива из выброшенных на берег макроводорослей и выявили из них наиболее экологичный и углеродно-нейтральный.

При пиролизе собранную на пляже биомассу подвергают двухэтапной сушке, а после отправляют в печь, где продукт разделяется на жидкую и газообразную фракции. Для гидротермального ожижения сушка не требуется, поэтому биомасса сразу уходит на переработку в реактор под высокие температуры (290°C) и давление (от 4 до 25 МПа). Затем смесь охлаждают и отправляют в реактор, где ее разделяют на фазы. В результате этой технологии получают три основных продукта: бионефть, твердый остаток и газовую фазу.

Специалисты оценили воздействие обоих методов переработки водорослей на окружающую среду по шести категориям: изменение климата, истощение ископаемых, токсичность для человека, разрушение озонового слоя и подкисление суши.

Как показал анализ, с точки зрения токсичности для человека и подкисления суши топливо, производимое гидротермальным ожижением, имеет лучшие показатели, чем пиролизное — в 1,6 и 1,9 раза соответственно.

Кроме того, смена источника электроэнергии с традиционного на альтернативный еще больше располагает к этой технологии. Исходя из расчетов всех показателей, метод гидротермального ожижения для переработки избыточных макроводорослей более эффективен для экологии и климата, заключили в ПНИПУ.

Ранее российские ученые нашли новые вещества для защиты от рака и продления молодости.