Найдены общие механизмы копирования ДНК у людей и дрожжей

Ученые из Института Ван Андела и Рокфеллеровского университета обнаружили, что у людей и пекарских дрожжей есть общий важный механизм, который помогает гарантировать правильное копирование ДНК. Результаты исследования опубликованы в журналах Science и Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые объяснили, что репликация ДНК — это строго контролируемый процесс, который копирует генетический код, позволяя передавать его от одного поколения клеток к другому. При таких заболеваниях, как рак, эти механизмы могут давать сбой, что приводит к неконтролируемой или ошибочной репликации с разрушительными последствиями.

Исследователи подчеркнули, что не менее 40 заболеваний, включая многие виды рака и редкие расстройства, связаны с проблемами репликации ДНК.

Процесс репликации ДНК начинается с расстегивания лестничной структуры ДНК, в результате чего образуются две нити, называемые ведущей и отстающей. После этого специальные молекулы собирают недостающие половины нитей, превращая одну спираль ДНК в две. Основную часть этой работы выполняют ферменты, называемые полимеразами. Они собирают строительные блоки ДНК.

По словам ученых, для того, чтобы полимеразы могли прочно удерживаться на цепи ДНК, им необходим особый молекулярный комплекс. Когда ДНК-полимераза добавляет нуклеотиды на растущую цепь, они закрепляются с помощью специальных «зажимов».

С помощью мощных криоэлектронных микроскопов ученые выявили новые свойства структур загрузчиков зажимов лидирующей цепи — CTF18-RFC у людей. Они также общие черты между человеческими загрузчиками зажимов и дрожжевыми, называемыми Ctf18-RFC.

По словам исследователей, из открытие подчеркивает научную ценность дрожжей как мощных, но простых моделей для изучения генетики.

