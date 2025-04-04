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Украина заявила о заинтересованности в ресурсном соглашении с США

Глава МИД Украины заявил о заинтересованности Киева в сделке по ресурсам
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Nathan Howard/Reuters

Украина заинтересована в заключении с Соединенными Штатами соглашения о ресурсах. Об этом после встречи с госсекретарем США Марком Рубио заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Отдельно я подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодных инвестиций и сотрудничества в сфере минеральных ресурсов с США», — подчеркнул он.

Это является прочной основой для двустороннего партнерства между Киевом и Вашингтоном.

3 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская делегация прибудет в Вашингтон в конце этой или начале следующей недели для работы над соглашением по добыче и использованию ископаемых ресурсов.

В Киеве отметили, что намерены добиваться пересмотра условий сделки, предложенных президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь глава Белого дома пригрозил Зеленскому большими проблемами, если тот откажется от сделки по полезным ископаемым.

Ранее в США призвали Запад «срочно» заключать мир с Россией по Украине.

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