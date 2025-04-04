Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметило, что российская армия наращивает личный состав войск в зоне боевых действий и готовится к масштабному наступлению сразу на нескольких направлениях. Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное» заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

«Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет», — заявил он.

Палиса отметил, что расширить численность группировки в зоне СВО армия Россия планирует до 15 тыс. военнослужащих. По его словам, это примерно 15 мотострелковых дивизий. Замглавы офиса президента также признал, что ВС РФ продолжает постепенно продвигаться на различных участках фронта и делает тактические успехи.

До этого командир танкового взвода танковой бригады группировки с позывным «Колос» сообщил, что бойцы группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении прорвали оборону ВСУ у границы с Днепропетровской областью.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики.

Ранее военный блогер заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Веселого в ДНР.