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В Европе приготовились к началу экономического кошмара

FT: Европа готовится к экстренным мерам из-за притока китайских товаров
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Shutterstock

Повышенные пошлины на товары, ввозимые в США, могут накрыть страны Евросоюза волной дешевых товаров из Азии, в связи с чем ЕС готовится к введению экстренных мер, пишет газета Financial Times со ссылкой на сообщение главного экономиста Deutsche Bank Робина Винклера.

По его словам, производители из Китая, лишившись американского рынка, скорее всего попытаются продать больше своей продукции в ЕС. Это означает, что Брюсселю придется принять защитные меры, тем более, что он уже ввел пошлины на китайские электромобили.

Глава Института Ifo Клеменс Фюст назвал пошлины Трампа на Китай двойным ударом для немецкой промышленности, на которую хлынет продукция из КНР. По мнению руководителя макроэкономического подразделения ING Карстена Бжески, в настоящее время реальностью становится самый страшный экономический кошмар для Европы.

На этой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что импортные пошлины США приведут к росту инфляции и падению цен на нефть.

По ее словам, таким образом многие страны могут попытаться нейтрализовать этот дисбаланс за счет покупки большего количества товаров из США. Рокотянская добавила, что, в первую очередь, речь может идти об американских газе, нефти и нефтепродуктах. Финансист не исключила, что некоторые страны могут объявить ответные меры, например, Китай.

Ранее стало известно, что Россия может выиграть от торговых войн США с Канадой, Мексикой и Китаем.

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