Россиянка сходила на лазерную эпиляцию по акции и получила страшные ожоги

Mash: в Уфе девушка сходила на эпиляцию по акции и получила ожоги

В Уфе местная жительница сходила на лазерную эпиляцию по акции и получила страшные ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Девушка увидела в социальных сетях рекламу лазерной эпиляции по заманчивой акции — салон, расположенный на улице Ленина, предлагал процедуру на область ног всего за 1,5 тысячи рублей. Она записалась и посетила сеанс, однако после этого область, где проводилась эпиляция, покрылась пятнами. У клиентки поднялась температура.

Она обратилась за медицинской помощью, и врачи поставили ей дерматит нижних конечностей. Теперь девушка пытается добиться от салона компенсации через суд.

До этого девушке сожгли кожу во время лазерной эпиляции зоны бикини в Москве. В ходе процедуры клиентка ощущала боль и попросила мастера остановиться, однако специалист не послушала.

Ранее россиянка попала в больницу после лазерной эпиляции в частной клинике.